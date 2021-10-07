Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendisini algı yapmakla suçlayan Ali Koç için, "Ben 'Sivas maçını dikkatli takip edeceğim' demedim. 'Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz' dedim. Hakemlerin hata dozajı arttı. Bir kulübün başkanı algı yaptığımızı söylüyor ama istesek Sivasspor maçı öncesinde yapardık. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı oluşturmaya çalışıyor. Menfaatleri kenarda bırakıp konuşmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

RİZE'Yİ KONUŞMADI

Başkan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dostluğu inşallah ilk yapacakları maçtan sonra da devam eder. Kasımpaşa maçından sonra hissetmiştim ben Ali Koç'un sadece Beşiktaş için konuşmasıyla! Rize maçından sonra Galatasaray için hiç konuşmadı" ifadelerini kullanırken, "Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Galatasaray'ın yaptığı gereksiz" açıklamasında bulundu.

ÇEBİ'DEN İNCİLER

-Sakatlıklar darbeye bağlı, zeminden değil. Gerekli tedbirleri alıyoruz.

-Kaan Ayhan'ı çok istiyoruz. O da bize gelmek istiyor. Cenk Tosun'u da alacağız.

-Uilenberg'in Josef (sarı kart doğru) açıklaması doğruydu. Şimdi doğru konuştu.

-Larin çok para istiyor. Bizim vereceğimiz belli. Yoksa uğurlar olsun.

-Ali Palabıyık devre arasına kadar maç alamayacakmış, geç bile kalınmış.

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