Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başı 7 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Victor Nelsson her geçen gün üstüne koyduğu performansla teknik heyetini yüzünü güldürüyor. Scout ekibinin uzun zamandır takip ettiği oyuncu transferinin ardından kısa sürede sarı kırmızılıların vazgeçilmezi hâline geldi. Marcao’nun ceza almasından sonra mecburen sol stopere geçen Danimarkalı oyuncu yeni pozisyonuna da adapte olup Fatih Terim’in güvenini boşa çıkarmadı.

O NASIL BİR CİĞER?

Rize maçının analizini yapan Fatih Hoca, gördüğü bir detay karşısında daha da mutlu oldu. Son saniyelerde Diagne buldozer gibi gitmiş, Morutan Senegalli yıldızın pasında üç puanı getiren son dokunuşu yapmıştı. Morutan’ın bir iki adım gerisinde de Nelsson fırsat kovalıyordu. Terim, 90+10’da savunmadan 70 metre depar atarak gol kovalayan Norveçliyi özel olarak tebrik ederken yardımcılarına “İşte kaybetmeyi kabullenmeyen ruh bu!” değerlendirmesinde bulundu.

TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ

22 yaşındaki Nelsson lisansının çıktığı Hatayspor maçından itibaren Aslan’ın lig ve Avrupa’da oynadığı dokuz karşılaşmada sahaya ilk on birde çıktı ve hepsinde 90 dakika oyunda kaldı.

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