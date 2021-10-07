Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza öğrencilerle bir araya gelerek hem futbol serüvenini anlattı hem ilham veren tavsiyelerde bulundu. Üsküdar SEV Ortaokulunun Inspirational Sports Talks (İlham Verici Spor Söyleşisi) etkinliğine katılan Brezilyalı, Türkiye’nin ikinci evi olduğunu söylerken “Burada gerçekten bir futbol aşkı var. Brezilya ile Türkiye arasında çok fazla benzerlik görüyorum. Futbola olan sevgi, yabancılara gösterilen misafirperverlik Brezilya’ya çok benziyor” diye konuştu.

HEDEFİ İZ BIRAKMAK

Birlikte oynadığı en iyi 10 numaranın transferinde büyük rol oynadığı Alex Teixeira olduğunu söyleyen Josef “Karakter olarak gerçekten çok büyük bir isim. Çok yetenekli, çok farklı bir oyuncu. Alex Teixeira Beşiktaş’ta çok başarılı olacak ve unutulmazlar arasına girecek” sözlerini kullandı. Beşiktaş’ta daha çok şampiyonluklar kazanmak istediğini belirten başarılı oyuncu, “Sadece şampiyonluk istemiyorum. Kulüpte hem gençlere örnek olmak istiyorum hem de burada iz bırakmak istiyorum” dedi.

ASLAN'I UNUTMUYOR

Kariyerinde unutamadığı golleri Galatasaray’a attığını söyleyen Josef “Biri Fenerbahçe’de forma giyerken son dakika attığım gol. Diğeri ise geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray’a attığım gol... Özellikle geçen sezonki benim için çok önemliydi” dedi.

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