Türkiye Gazetesi

Formula 1'de heyecan İstanbul'da sürüyor. Uzun yılların ardından 2020 yılında tekrar yarış takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si bu sezon yine müthiş bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Hollandalı Red Bull sürücüsü Max Verstappen ile Britanyalı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton arasında şampiyonluk için kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Formula 1'de bu mücadele bu hafta sonu İstanbul'da devam edecek. Son olarak Rusya Grand Prix'sini kazanan Hamilton, sürücüler şampiyonluk sıralamasında Verstappen'ın 2 puan önünde bulunuyor. Hamilton 2020 sezonunda şampiyonluğunu İstanbul Park'ta galibiyet alarak ilan etmişti. Verstappen ise geçtiğimiz Rusya GP'sinde güç ünitesi değişikliği yaptığı için 20. sıradan başlayıp müthiş bir performans ile Hamilton'un arkasından ikinci bitirmişti.

HAMİLTON 8. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.



İki sürücü Monza'da pit çıkışı kaza yapıp yarış dışı kalmıştı. Kazanın ardından FIA tarafından Verstappen'a 3 sıra cezası verilmişti.

İTALYA'DA ÇARPIŞTILAR

Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi. Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.



Verstappen (solda) ve Hamilton (sağda) Rusya Grand Prix'sinde.

ARALARINDAKİ PUAN FARKI 2

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

Bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

7'si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Verstappen ise 244,5 puanla rakibini yakından takip ediyor.

Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.