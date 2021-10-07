Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Ferrara şehrinde devam eden 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, basketbol dalında Portekiz'i sabah seansında 32-10 mağlup eden Türkiye'nin, öğleden sonra ev sahibi İtalya'yı da 14-10 yenerek 2'de 2 yaptığını duyurdu. Antrenör Ufuk Bulut yönetiminde sahaya çıkan milli takımın kadrosu Emre Bolluk, Eren Yılmaz, Gökhan Yusuf Işık, Onur Kurtulmuş, Yunus Emre Karadal ve Hasan Gökhan Kotan'dan oluştu.

"KUPAYI ALACAĞIZ"

Müsabakaları yerinde takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın "Özel Sporcular Down Basketbol Takımımız, Avrupa Oyunları'na çok iyi başladı. Milli takımımız, 2'de 2 yaparak Avrupa şampiyonluğu yolunda büyük avantaj yakaladı. Takımımız inanmış bir şekilde mücadele ediyor. Özel sporcularımız söz verdiler, 'Avrupa Oyunları şampiyonluk kupasını Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na götüreceğiz' dediler. Sporcularıma inanıyorum, inşallah o kupa, o madalyalar Türkiye'ye gelecek" ifadelerini kullandı.



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