Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. 5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor zirvede yalnız kalmak istiyor Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Konya’ya misafir olacak bordo mavili ekip hem zirveyi ele geçirmek hem seriyi sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe 'lidersiz' ligin zirvesinde! Geride kalan 8 hafta sonunda 19 puanla en tepede olan sarı lacivertlilerde dünya yıldızı Mesut Özil, gerek sakatlığı gerekse tercihe bağlı olarak sadece 291 dakika süre aldı, iki gol attı ve bir asist yaptı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye bileniyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bordo mavililer 4 günlük iznin ardından Fener maçı hazırlıklarına başladı. m
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. 5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
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