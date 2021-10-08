Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Geçtiğimiz sezon devre arasında satın alma opsiyonuyla Zamelek'ten kiralanan Mustafa Muhammed gelir gelmez gösterdiği performansla Galatasaray camiasını mest etmişti. Sonrasında düşüş yaşayan ve Bordeaux'ya transferi son anda suya düşen Mısırlı oyuncu artık gitmeyi kafasından sildi. Fransa'ya transferi gerçekleşmeyince Galatasaray'a dönen Mustafa, attığı gollerle de yeniden Fatih Terim'in gözdesi oldu.



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Tapusunu alacaklar

Terim'in tavsiyeleriyle ailesini yanına getiren ve özel hayatını düzene sokan yıldız golcü, yakın çevresine de artık G.Saray'da kalmak için var gücüyle çalışacağını söyledi. Mustafa'nın bu ay sonuna kadar ortaya koyacağı performans sarı kırmızılı takımdaki durumunu belirleyecek. Fatih Hoca oyuncusunun performansının böyle devam etmesi durumunda bonservisinin alınması için yönetime tavsiyede bulunacak.

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