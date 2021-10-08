Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe'deki performansıyla sarı lacivertli camianın yüreğine taht kuran Altay Bayındır için Avrupa devleri kapıya dayandı. Geçen sezondan beri süre gelen ilgi katlanarak artarken talipler kesenin ağzını açmaya başladı. Altay'ı uzun süredir takip eden kulüplerden Inter, Lille, Newcastle ve Ajax devre arasında İstanbul'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter’in hocası Simone Inzaghi, 37 yaşındaki Handanovic'in yerine Altay’ı bir numaralı alternatif olarak düşünüyor.



Altay Bayındır, yeni teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna davet edildi

Taban rakam 20 milyon

Zeki, Yusuf ve Burak’ın ardından son olarak Mustafa Kapı transferiyle dikkat çeken Lille de Altay'ın talipleri arasında. Premier Lig'de zor durumda olan Newcastle'ın da Altay’ın peşinde olduğu belirtiliyor. Ada basını, Newcastle'ın Altay için 17 milyon avroyu gözden çıkardığını iddia ediyor. Ancak en ciddi aday Ajax. Hollanda basını Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın ocak ayında Altay için İstanbul'da olacağını yazdı. Sarı lacivertli yönetim ancak sezon sonunda ve 20 milyon avronun üzerindeki teklifleri değerlendirecek.

TRABZON MESAİSİ BAŞLADI

Fenerbahçe'de üç günlük izin sona erdi ve Trabzon deplasmanının hazırlıkları dünkü idmanla başladı. Futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalıştı. Ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İyileşen Sosa'nın takımla çalışması moralleri yükseltti. Tisserand ve İrfan Can için özel program uygulandı.

Altay Bayındır: Hazır ve inançlıyız “Her şey yolunda gidiyor. Hocamızın yarım kalan hikâyesini tamamlaması için ona yardımcı olacağız”

Altay Bayındır: Milli takımda oynamayı çok istedim Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, EURO 2020'de Milli Takım kadrosundayken oynamayı çok istediğini ifade ederken, önümüzdeki sezon için hazır olduklarını ve taraftarında bu pozitif ortamın parçası olması gerektiğini söyledi.