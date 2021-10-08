Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası elemelerine fırtına gibi bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste yaşanan puan kayıplarıyla liderlikten üçüncülüğe düşen A Millî Takım, kritik karşılaşmada Norveç’i ağırlayacak. Kadıköy’de 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Son dört maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen ay yıldızlılar deplasmanda yendiği Norveç’i bir kere daha devirirse Dünya Kupası’na gitme yolunda önemli bir adım atmış olacak. Mağlubiyet hâlinde ise Katar rüyası, üç maç kala bizim için kâbusa dönüşecek.

Yeni dönem

Elemelerde G Grubu’nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A Millî Takım’ın başına geçen Alman teknik adam Stefan Kuntz da ilk sınavına çıkacak. Pozitif enerjisiyle takımdaki havayı değiştiren Kuntz zaferle başlamak istiyor. Millî takımda kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Stefan Kuntz, A Milli Takım başında ilk maçına çıkıyor

LİDERLİK ŞANSIMIZ VAR

Nasıl gideriz?

Türkiye, kalan dört maçını da kazanır, Hollanda da en az 3 puan kaybederse gruptan lider olarak 2022 Katar biletini alabilir. Ay yıldızlı takım ile Norveç arasında 2 puanlık fark var. Norveç’i yenip diğer üç maçta da hata yapmazsak grup ikinciliği garanti. Bu durumda Dünya Kupası için play-off oynayacağız.

Kuntz’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millî takım kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz’a başarılar diledi. Kasapoğlu, millî takımın Dünya Kupası’na katılacağı inancında olduğunu söylerken Norveç ve Letonya maçları öncesi başarılar diledi.

HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

> Türk Millî Takımı’nın başında ilk sınavına Norveç maçıyla çıkacak olan Stefan Kuntz, Dünya Kupası yolunda henüz kaybedilen bir şey olmadığını söyledi. Oyuncu tercihi ve oyun yapısında bazı değişiklikler yaptıklarını söyleyen Kuntz “Norveç maçı yeni bir sayfa açmak için iyi bir fırsat. Norveç maçı için taktik planımı futbolcularıma anlattım ve ‘Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?’ diye sordum. Bunları konuşup idmanda uyguladık” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN OYUN

> Norveç’teki eksiklerin avantaj olmadığını söyleyen Kuntz “Yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum” derken “Benim odaklandığım şey, kendi takımımın sahada iyi bir performans çıkarması. Bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda büyük bir kaygım yok. Yeni bir başlangıç fırsattır, sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Norveç maçından sonra da hiçbir şey bitmiş olmayacak” ifadelerini kullandı.

Millilerin, Kuntz ile ilk sınavı Haaland'sız Norveç! Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşması öncesi Norveç'in Haaland başta olmak üzere birçok eksiği bulunurken bu karşılaşma teknik direktör Stefan Kuntz'un Milliler ile birlikte ilk sınavı olacak.

Stefan Kuntz, A Millî Takım'daki düşüşün sebeplerini arıyor Millî takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Alman teknik adam Stefan Kuntz “İyi sonuçların ardından olumsuza dönen bir tablo var. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak” dedi.