Türkiye Gazetesi

Mlli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda, bronz madalya mücadelesi vermek üzere ABD'li ve Belaruslu rakibiyle karşılaştı. Mücadeleye başından itibaren ağırlığını koyan Çavuşoğlu, ilk rakibini 8-1'lik skorla ikinci rakibini ise 4-0'lık skorla tuş ederek, dünya üçüncüsü oldu.

FRANSIZ SPORCU MÜCADELEYE ÇIKMADI

72 kiloda mücadele eden başarılı sporcu, ilk turda ABD’li Kylie Welker’i 8-1 ve çeyrek finalde ise Belaruslu Anastasiya Zimiankova’yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmeyi başardı. Yarı final karşılaşmasından sonra üçüncülük mücadelesine çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu’nun Fransız rakibi Cynthia Vanessa Vescan sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmadı. Hükmen galip ilan edilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncülük kürsüsüne çıktı.



TRİBÜNDE DEĞİL, ODAĞINDA OL"

Aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun Çavuşoğlu’nu mezun olduğu Bartın Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tebrik ederek, “Bartın Üniversitesi'nin en değerli bileşeni olan öğrencilerimiz ve mezunlarımızın başarıları her geçen gün taçlanarak artıyor. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla ülkemizin gelişimine katkılar sunmaya devam ettiğimiz bu süreçte, bizler de nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu doğrultuda öğrenciliği döneminde elde ettiği derecelerle bizleri gururlandıran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kıymetli mezunumuzu en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milli halterci Medine Bilicier dünya ikincisi oldu Milli sporcumuz Medine Biliciler, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak, dünya ikincisi olmayı başardı.

Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu Milli güreşçimiz Fazlı Eryılmaz , Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında mücadele ettiği serbest stil 74 kiloda, dünya üçüncüsü oldu.