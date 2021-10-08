Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica geçti. 50 yaşındaki Rumen teknik adam Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

SUMUDİCA'NIN TÜRKİYE'DEKİ 4. TAKIMI

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.

Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı! Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, 9 teknik direktör değişimi yaşandı. Ligde geçen sezon 8 hafta itibariyle 4 teknik adam değişikliği yaşanmıştı.

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Süper Lig'in yeni sezonunda bir türlü istediğini bulamayan Malatyaspor'da, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Karar, Yeni Malatyaspor yönetmince duyuruldu.