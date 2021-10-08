Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Formula 1 heyecanına geri sayım başladı. Sezonun 16’ıncı etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlarken, Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

GÖZLER İKİ PİLOTTA

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti. Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

“UZUN SÜRELİ BİR ANLAŞMA İÇİN UMUTLUYUZ”

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarış öncesinde Gong Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Uzun süreli bir anlaşma yapmak istediklerini belirten F1 CEO'su Domenicali, "Artık birlikte bir şeyler yapabilme zamanı. Uzun süreli bir anlaşma için umutluyuz. İnanılmaz bir hafta sonu bizi bekliyoruz. Geçtiğimiz sene burada yılın en aksiyon dolu yarışı yaşamıştık” ifadelerini kullandı.

10 YILLIK SÖZLEŞME İÇİN İLK ADIM

Törende konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise 10 yıllık bir sözleşme yapmak istediklerini ifade ederek, “Turizm Bakanımız Nuri Ersoy, Formula 1’in ülkemize kalıcı şekilde gelmesi için destek vereceklerini söyledi. Bu bizi 10 yıllık sözleşme için motive etti ve umuyorum ki yarış yönetimini de yaptığımız çalışmalarla etkileyebileceğiz" dedi.

Formula 1 İstanbul nefes kesecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için geri sayım başladı. Intercity Park'ta bugün idman turları yapılacak.

Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Montoya'da Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.

Formula 1'de gelecek sezon tarihin en çok yarışı düzenlenecek Bu haftasonu Türkiye'de İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1'de gelecek sezon tarihin en fazla yarışı düzenleneceği açıklandı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, gelecek sezonun mart ayında başlayıp kasım ayına kadar süreceğini söyledi.