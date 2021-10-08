Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan güzel haberler art arda geliyor. Uluslararası spor arenasında başarılarına başarı katan sporcularımıza Viktoria Zeynep Güneş de eklendi. Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

2.22.23'LÜK DERECE ALTIN MADALYAYI GETİRDİ

.Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi..

VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Viktoria Zeynep Güneş, 1998'de Ukrayna'da doğmuştur. Güneş, 100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibidir. Ukrayna asıllı Türk yüzücü 2015 final yarışlarında iki dünya gençler rekoru da kırdı. Bununla birlikte Güneş 200 metre kurbağalamada tüm zamanların en iyi dördüncü derecesini yüzerek, tarihte 2:20'nin altına inebilen üçüncü kadın yüzücü oldu.

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