Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid ve Barcelona’da tarih yazan Arda Turan’ın futbolculuk kariyeri sezon sonu bitebilir. Fatih Terim ise tecrübeli futbolcunun yardımcı antrenör olarak ekibinde devam etmesini istiyor.

SEZON SONU MUKAVELESİ BİTECEK

Sezon sonunda mukavelesi bitecek Arda'nın, gençleşen takımda şans bulma ihtimali de gittikçe azaldı. Sakatlıklar ve düşen fiziksel performansı, tecrübeli futbolcuyu 'bırakma' kararına itebilir.

ESKİ TAKIM ARKADAŞIYLA BERABER OLACAK

Selçuk İnan ve Arda Turan, Fatih Terim'in planı uygulamaya geçerse yeni kurmayları olacak. Teknik direktörlük hayalleri kuran Arda, hocasının yanında staja erken başlamaya sıcak bakabilir. Ancak futbol kariyerine nokta koymak istemezse başka bir takıma gitmek zorunda.

Arda Turan, Berkay olayıyla ilgili ilk kez konuştu Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında şarkıcı Berkay ile arasında yaşananlar hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, o gece için, "Ben kimseyi taciz etmedim" diye konuştu.

Arda Turan'la yola devam Galatasaray, Arda Turan ile bir yıl daha yola devam etme kararı aldı.

Arda Turan: "Kırmızı kart yok, yer çekiminden dolayı olmuş" Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ABDli futbolcu DeAndre Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılışının fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.