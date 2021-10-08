Türkiye Gazetesi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi’nin ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldızın para almadan bile takımda oynayabileceğini belirten Laporta, sürecin düşündüğü gibi gitmediğini söyledi.

“HER ŞEYE RAĞMEN ONA KIZMIYORUM”

Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum" dedi.

PSG'ye güzel haber! Messi, City maçında oynayabilecek Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) Lionel Messi, sakatlığı atlattı. Messi, yarınki Manchester City maçında forma giyebilecek

Messi'nin PSG macerası sakatlıkla başladı PSG transferiyle yankı uyandıran 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu Messi, sakatlığı nedeniyle Metz maçında forma giyemeyecek.

Geceye damga vurmuştu! Messi’nin oyundan alınma nedeni belli oldu Lionel Messi’nin PSG’ye transfer olması futbol severleri heyecanlandırmıştı. Messi’nin PSG taraftarı önünde çıktığı ilk maçta 76. dakikada oyundan alınması şaşkınlık yaşamıştı. Ancak Fransız basınında takımın hocası Pochettino'nun, Messi'nin dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı olarak oyundan aldığını yazdı.