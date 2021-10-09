Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları, bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek. Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes’ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix’sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti. Bu iki pilot dışında Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault’tan Esteban Ocon ve McLaren’dan Daniel Ricciardo birer defa podyumun zirvesine çıktı.

100 bin bilet satıldı

Salgın sebebiyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi. Türkiye Grand Prix’sini 70’i yabancı olmak üzere 100’den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek. Formula 1’de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı’na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.



Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde idman turları yapıldı

REKOR KIRDI

Formula 1 takımlarından Mercedes’in pilotu Hamilton, antrenman turunda 1.23.804’lük derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24’ün altına inen ilk pilot oldu. Ancak Hamilton, motor problemi yaşamamak için Türkiye Grand Prix’si öncesinde güç ünitesinde yapılan değişiklik sebebiyle yarınki yarışa 10 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1 hayranlarına sevindirici haber! 10 yıllık sözleşme kapıda Formula 1 Dünya Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. İstanbul’un da ev sahipliği yapacağı yarış, Türkiye Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış öncesinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, Gong Töreni için bir araya geldi. Törende açıklamalarda bulunan Domenicali, uzun süreli bir anlaşma için umutlu olduklarını söyledi. Vural Ak ise, 10 yıllık bir sözleşme için çalıştıklarını ifade etti.

Formula 1 İstanbul nefes kesecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için geri sayım başladı. Intercity Park'ta bugün idman turları yapılacak.