Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği daha önce duyurulan Kenan Karaman'ın da kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Milli Takım fırsatı tepti (Türkiye - Norveç maçı golleri ve geniş özeti) 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle son buldu. Türkiye - Norveç maçı golleri ve geniş özeti bu haberde...