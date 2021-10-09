Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonu olan Formula 1'in kalbi İstanbul'da atıyor. Bu hafta sonu Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türkiye Grand Prix'inde gözler yarın saat 15.00'te başlayacak olan yarışa çevrilmişken sıralama turları öncesi etkili olan yağış nedeniyle pist üzerinde oluşan su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi'nin piste çıkan yol süpürme araçları sosyal medyaya damga vurdu.

Mercedes'in Formula 1 resmi hesabı, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi'ne ait araçların fotoğrafıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Mercedes, iki temizlik aracının altına pilotları Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton'un isimlerini yazdı.

TUZLA'DAN MERCEDES'E İLKER VE HAKAN'LI CEVAP

3.4 milyon takipçisi olan Mercedes’in bu paylaşımı kısa zamanda çok sayıda yorum ve beğeni alırken Tuzla Belediyesi de bu paylaşıma cevap verdi.

Mercedes'in yaptığı paylaşımın üzerindeki pilot isimlerini değiştiren Tuzla, tweete 'Bu doğru' açıklamasını ekleyerek Valtteri ve Lewis yerine temizlik araçlarının şöforleri olan İlker ve Hakan isimlerini yazdı.

Tuzla Belediyesi'nin yaptığı bu paylaşıma on binlerce retweet ve beğeni geldi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI'DAN ESPRİLİ CEVAP

Mercedes takımına bir cevap da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi. Yazıcı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" diyerek Mercedes takımına esprili bir gönderme yaptı.

Formula 1 hayranlarına sevindirici haber! 10 yıllık sözleşme kapıda Formula 1 Dünya Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. İstanbul’un da ev sahipliği yapacağı yarış, Türkiye Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış öncesinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, Gong Töreni için bir araya geldi. Törende açıklamalarda bulunan Domenicali, uzun süreli bir anlaşma için umutlu olduklarını söyledi. Vural Ak ise, 10 yıllık bir sözleşme için çalıştıklarını ifade etti.

Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Montoya'da Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.