Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Stefan Kuntz’la birlikte İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen A Milli Futbol Takımı, pasaport kontrollerin ardından özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket etti.

“BU TAKIM 6 AY KAN KAYBETMİŞ”

Hamit Altıntop, Kuntz'un ilk maçına çıktığını vurgulayarak, "5-6 günlük çalışmadan memnunum. Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Güzel bir golle başladık. Sonradan maalesef Norveç takımı da iyi hazırlanmış. İyi şeyler yaptılar. Onları da burada tebrik etmek lazım. 1-1'lik skor bizi memnun etmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gerçeklerden bahsetmek lazım. Gerçekler de bu takım 6 ay kan kaybetmiş ve inanılmaz geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük" diye konuştu.

“TAKIMDA BİR MENTAL ÇÖKÜŞ VAR”

Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu konusuyla ilgili, ""Takımda bir mental çöküş var. Bunu görüyor ve hissediyoruz zaten. Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop’un kardeşi Halil Altıntop Milli Takım Antrenörü oluyor! A Milli Takım’da Şenol Güneş'in ardından koltuğa geçmesi beklenen isim olan Stefan Kuntz, yanına Türk bir yardımcı antrenör aranıyor. Alman hocanın, Milli Takım sorumlusu Hamit Altınto'un B.Münih U17 takımında görev yapan kardeşi Halil Altıntop'u yanına istediği iddia edildi.

'Hamit Altıntop, Stefan Kuntz için devrede' iddiası Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından ​A Milli Futbol Takımı'ndan sorumlu yönetici görevine getirilen Hamit Altıntop, yeni teknik direktör için harekete geçti. Altıntop'un, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yüzde doksan anlaşma sağladığı ancak son kararı TFF Başkanı Özdemir'in vereceği iddia edildi.

Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görev Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.