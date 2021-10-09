Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaptanlığı sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ryan Donk'a verdi.

Konuyla ilgili lacivert beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ryan Donk getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Ryan Donk, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.