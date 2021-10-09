Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Mesut Özil, taraftarı oldukça meraka sürükleyen bir paylaşıma imza attı. Resmi Twitter hesabından, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde paylaşım yapan Özil'in ne demek istediğine yönelik tahminler gelmeye başladı.

SON MAÇLARDA TAKIMDAKİ YERİNİ ALAMADI

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Mesut Özil son maçlarda gribal enfeksiyonu nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Milli aranın bitmesiyle birlikte takıma dönecek yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

"HEYECAN VERİCİ ŞEYLER ÇOK YAKINDA"

Mesut Özil, 26 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabından, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerde büyük merak uyandıran paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması Fenerbahçe, Mesut Özil ve Teknik Direktör Vitor Pereira arasında gerginlik olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Mesut Özil ve Pereira arasında ipler gerildi! Ünlü futbolcu çılgına döndü Fenerbahçe'nin 8. hafta maçı kapsamında karşılaştığı Kasımpaşa maçı her ne kadar galibiyetle sonuçlansa da Özil'in Pereira tepkisi galibiyete gölge düşürdü. Maça alınmayan Özil, adeta çılgına döndü.