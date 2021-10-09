Türkiye Gazetesi

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcumuz Hilal Öztürk +78 kiloda mücadele verdi. Karşılaşmanın başından itibaren etkili bir performans sergileyen milli sporcumuz Öztürk, Venezuelalı Amarantha Urdaneta'yı yenerek sıkletinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

SIRADA ERKEK MİLLİ JUDO TAKIMI VAR

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda ferdi karşılaşmalar tamamlandı. Kadınlar +78 kiloda ilk turu bay geçen Hilal Öztürk, ikinci turda Meksikalı Priscila Martinez'i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie'yi yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Fransız Coralie Hayme'ye yenilen milli judocu, bronz madalya müsabakasında Venezuelalı Amarantha Urdaneta'yı mağlup etti ve sıkletinde dünya üçüncüsü oldu.

Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan ve ilk turda Hint Ysah Ghangas'ı yenen Münir Ertuğ, Alman Losseni Kone ile yaptığı ikinci tur maçını kaybetti.

Şampiyonanın son gününde yarın erkek milli judocular takım müsabakalarına çıkacak.

Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda mücadele veren Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Milli halterci Medine Bilicier dünya ikincisi oldu Milli sporcumuz Medine Biliciler, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak, dünya ikincisi olmayı başardı.

Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu Milli güreşçimiz Fazlı Eryılmaz , Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında mücadele ettiği serbest stil 74 kiloda, dünya üçüncüsü oldu.