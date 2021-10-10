Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, Dünya Kupası yolunda 'final' niteliği taşıyan maçta Kadıköy'de Norveç ile berabere kalarak Katar umutlarını iyice azalttı. Letonya maçı için dün Riga'ya giden ay yıldızlılarda millî takımdan sorumlu yönetici Hamit Altıntop önemli tespitlerde bulundu. Yeni bir hoca ve bazı yeni oyuncularla Norveç karşısına çıktıklarını söyleyen Altıntop "Bir şeyden emin olabilirsiniz. Beş altı günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz" dedi.

Beraber başarabiliriz

Takımın ortaya koyduğu futbolun yetersiz olduğunu da dile getiren Altıntop "Gerçek şu ki bu takım altı ayda kan kaybetmiş ve inanılmaz geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi, 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz" ifadelerini kullandı.



A Milli Takım Letonya'ya gitti

Henüz bir şey bitmedi

Norveç beraberliğine rağmen henüz her şeyin bitmediğini de dile getiren Hamit Altıntop "İlk sınavımızda berabere kaldık ama Letonya'da kazanmak ve şansımızı korumak istiyoruz. Buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok" diyen TFF yöneticisi "Takımda bir mental çöküş var. Bunu görüyor ve hissediyoruz zaten. Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm" diye konuştu.

Katar artık daha uzak

A Millî Takım, Norveç ile Kadıköy'de berabere kalarak 2022 Dünya Kupası umutlarını Kaf Dağı'nın ardına attı. Grupta kalan maçları kazanmak bile artık ikincilik için yetmiyor. Türkiye'nin kalan üç maçını da kazanması, Hollanda'nın da son maçta Norveç'i yenmesi grup ikinciliğimiz için şart. Tabii grubu ikinci bitirmek de Dünya Kupası bileti manasına gelmiyor.

İki takımı geçmek şart

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer üç ülke de belli olacak. Yani turnuvaya gitmek için play-off'ta iki takımı geçmek gerekiyor. Muhtemel ikinciler arasında Portekiz ya da Sırbistan, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Finlandiya, Çekya, Galler, İskoçya, Rusya ve Hırvatistan, Arnavutluk gibi takımlar var.

Bu nasıl çöküş!

Grupta Norveç'in önüne geçme şansını iyi değerlendiremeyen A Millî Takım, oynadığı son 8 karşılaşmada sadece Cebelitarık karşısında sahadan galibiyetle ayrılabildi. Millîlerimiz son 8 maçın 4’ünü kaybederken 3'ünde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

SERDAR AZİZ VE KENAN YOK

Millî takımda iki oyuncu kadrodan çıkarıldı. Norveç karşılaşmasında yüzüne dirsek darbesi alarak göz travması yaşayan Serdar Aziz ile el parmaklarından birindeki kırık sebebiyle operasyon geçirecek olan Kenan Karaman, Letonya maçına götürülmedi.

VAN GAAL'İN DERDİ BAŞKA

Grup lideri Hollanda'nın hocası Louis van Gaal, Türkiye'nin Norveç'i yenememesine üzüldüğünü söyledi. Aralarında Norveç ile 2 puanlık farkın devam ettiğini hatırlatan van Gaal "Türkiye yenseydi daha rahat olacaktık" dedi.

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