Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezona 11 yeni transferle başlayan ve gelecek yılların kadrosunu kuran Galatasaray, ocak ayında yapılacak takviyeler için çalışmalarına şimdiden başladı. Millî arada teknik direktör Fatih Terim bir yandan önündeki maçların analizlerin yaparken diğer taraftan da ara transfer dönemini planlamaya başladı. Başkan Burak Elmas ile sık sık görüş alışverişinde bulunan tecrübeli teknik adamın önceliği ise ön libero ve kiralık oyuncuların durumunu netleştirmek.

İlle de Gedson

Orta saha takviyesi isteyen Terim’in talebine göre yönetim, Gedson Fernandes için Benfica’nın kapısını tekrar çalacak. Portekiz ekibinin tavrı aynı olursa scout ekibinin takip ettiği diğer adaylara dönülecek. Fatih Hoca, ocakta performansından çok memnun olduğu Halil Dervişoğlu’nun bonservisinin Brentford’dan alınmasını istiyor. Bir diğer forvet Mustafa Muhammed de bu performansını sürdürürse onun da satın alma opsiyonu kullanılacak.



Milli arada Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti

BERKAN CEZALI

Galatasaray’ın sezon başı renklerine kattığı ancak tam hazır olmadığı için sadece 90 dakika forma giyen Gustavo Assunçao, İH Konya’ya hazırlanıyor. Rize karşısında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Berkan Kutlu’nun yerine Brezilyalı ön libero düşünülüyor.

ASLAN TER ATTI

Millî aradaki ilk hazırlık maçında Galatasaray dün Tuzlaspor’u misafir etti. Florya’da oynanan karşılaşmayı sarı kırmzıılılar 4-3 kazanırken goller Babel, Oğulcan, Ömer ve ikinci yarıda oyuna giren Diagne’den geldi. Tuzla’nın üçüncü golüne sebep olan Marcao’nun defanstan çıkarken topu kaptırması ise Fatih Terim’i kızdırdı.

Milli ara Galatasaray'a yaradı Galatasaray, ligdeki milli ara kapsamında yaptığı hazırlık maçında, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-3 yendi.

Fatih Terim onayı verdi! Felipe Melo Galatasaray'a geri dönüyor Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran haber. Fatih Terim, eski öğrencisi Felipe Melo’yu ekibine dahil ediyor. Palmeiras'la aralık ayında sözleşmesi bitecek Melo’nun Terim’in yanında çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. Terim, daha öncesinde "Bir telefonla yanımıza gelir" ifadelerini kullanmıştı.