Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, , Cyle Larin'e 1.8 milyon euro ve bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız teklifi beğenmeyerek reddetti. Larin’in menajeri senelik 2.5 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonus istediklerini belirtti. Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı kapattı ve transfer komitesine 'daha iyisini getirelim' dedi.

MİNAMİNO TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği 26 yaşındaki Japon futbolcu için çalışmalar başladı. Liverpool'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Minamino, proje takımı Salzburg eğitimli bir futbolcu.

32 MAÇTA 16 GOL

26 yaşındaki futbolcu sol, sağ kanat ve on numarada da görev yapabiliyor. 'Gizli santrfor' olarak tanımlanan profil. Japonya Milli Takımı ile çıktığı 32 maçta 16 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson planı Beşiktaş'ta yaşayan efsane Atiba Hutchinson'un kulüple olan bağının kopmaması için büyük bir planın hazırlığı yapılıyor.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Larin'in yerine göz koydu Beşiktaş’ta sol kanatta oynayıp golleri sıralama sırası Güven’e geçti. Gol vuruşları Larin’e göre daha iyi olan 22 yaşındaki oyuncu, hocası Sergen Yalçın’ın ve yönetimin yeni gözdesi

Beşiktaş, Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle geçti Beşiktaş Güven Yalçın'ın mükemmel volesiyle öne geçti. Sergen Yalçın kırmızı kart gördü, Rıdvan Yılmaz kendi kalesini vurdu. İşler kötüye gidiyordu ki Güven bir kere daha sahne aldı.