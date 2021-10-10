Türkiye Gazetesi

Formula 1 severlerin yakından takip ettiği Türkiye Grand Prix'i başladı. Sezonun 16. etabı 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılıyor.

FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLADI

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde start verildi. Starttan önce İstiklal Marşı okundu ve daha sonra formasyon turuna geçildi. Yarışın ilk turunda ilk 3 değişmedi. Yarışa pole pozisyonda başlayan Mercedes’in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ilk turda yerini korudu. İkinci sıradaki Red Bull Racing’ten Max Verstappen ile üçüncü sıradan start alan Ferrari’den Charles Leclerc de aynı sırada kaldı.

HAMİLTON 9’UNCU SIRAYA YÜKSELDİ

Sıralama turlarında rekor kırarak ilk sırayı alan fakat güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan ve 11. sırada start alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk tur sonunda 9’uncu sıraya yükseldi.

YAĞIŞLA HAVA PİLOTLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul’daki yağışlı hava pilotlara zor anlar yaşattı. Yarış startının ardından ilk viraj sırasında Alpine’nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso 12 sıra geriledi ve 17. sıraya düştü. İlk turun ardından AlphaTauri’den Pierre Gasly ile Alpine’den Fernando Alonso, 5 saniye cezası aldı.

Sıralama turlarında 15’inci olan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, aracının güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle son sıradan yarışa başladı. Daha önce güç ünitesinde değişikliğe giden Ferrari’den Carlos Sainz ise 19. sıradan start aldı.

YOĞUN İLGİ VAR

Yarış öncesinde pilotlar pisti dolaştı. Geçit töreninde F1 pilotları üstü açık otobüsle Intercity İstanbul Park Pisti’nde tur attı. İstanbul’daki yağışlı havaya rağmen yarışı izlemeye gelen seyirciler geçit töreni sırasında F1 pilotlara yoğun ilgi gösterdi. Pilotlar da seyircilere el sallayarak karşılık verdi.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde geri sayım Dünyanın en hızlı arabalarının yarıştığı organizasyonda takımlar piste çıktı. Bugün sıralama turları yapılacak. Yarışın startı yarın 15.00’te verilecek. Süper şölen hem göze hem kulağa hitap edecek

Formula 1 hayranlarına sevindirici haber! 10 yıllık sözleşme kapıda Formula 1 Dünya Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. İstanbul’un da ev sahipliği yapacağı yarış, Türkiye Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış öncesinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, Gong Töreni için bir araya geldi. Törende açıklamalarda bulunan Domenicali, uzun süreli bir anlaşma için umutlu olduklarını söyledi. Vural Ak ise, 10 yıllık bir sözleşme için çalıştıklarını ifade etti.

Formula 1 İstanbul nefes kesecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için geri sayım başladı. Intercity Park'ta bugün idman turları yapılacak.