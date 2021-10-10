Türkiye Gazetesi

A Milli Takım dün, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynayacağı maç öncesi Letonya'ya gitti. Bugün hız kesmeden hazırlıklara başlayan A Milliler, yoğun bir idman programı gerçekleştirdi.

İDMANIN İLK 15 DAKİKASI BASINA AÇIK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi. Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşma ve takım fotoğrafı çekiminin ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Daugava Stadı'nda yarın oynanacak maç, 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.

Stefan Kuntz, A Millî Takım'daki düşüşün sebeplerini arıyor Millî takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Alman teknik adam Stefan Kuntz “İyi sonuçların ardından olumsuza dönen bir tablo var. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak” dedi.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Norveç ve Letonya maçları öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın aday kodrosuna dair bilgi paylaşıldı.