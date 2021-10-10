Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman'ın ameliyat olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı. Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.
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Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman ameliyat oldu
Beşiktaş'ta, Altay maçında sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ameliyat oldu.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman'ın ameliyat olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı. Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.
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