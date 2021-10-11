Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa 2-1 kazandığı maçla şampiyon oldu, işte detaylar... İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti. Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1. Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2. Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.



TARTIŞMALI POZİSYON

Karşılaşmanın 80. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı gol öncesinde atılan pas büyük tartışma konusu oldu. İspanyol futbolcular Mbappe'nin Theo Hernandez'den gelen topa hareketlenirken ofsaytta olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerli sayıldı. Bu sonuçla Fransa, 2019'da Portekiz'in ardından UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan ikinci takım olarak tarihe geçti. İspanya ise gümüş madalyayı aldı.



İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya, Belçika'yı 2-1 yendi. Böylelikle İtalya üçüncü oldu.



İspanya, İtalya'nın tarihi rekorunu egale edip finale çıktı UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçta İtalya'nın tarihi rekoru da egale edildi.