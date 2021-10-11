Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı kırmızılılar önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme hâlindeydi. Bizzat Başkan Burak Elmas’ın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği ve yeni sponsor firmanın isminin cumartesi günü yapılacak mali genel kurulda açıklanabileceği öğrenildi.

YABANCI FİRMA ÖNDE

Yönetim bu konuda ser verip sır vermezken bir havayolu ve bir de e-Ticaret firmasıyla pazarlıklar devam ediyordu. Son dönemde ise yabancı bir hava yolu firmasının devreye girdiği ve çok cazip bir öneride bulunduğu öne sürüldü. Firmanın adı gibi rakamlar da sır gibi saklanırken kulislerde anlaşmanın 5+5 yıllık olacağı kasaya 80 milyon avro gibi bir rakam gireceği konuşuluyor.

Galatasaray, Konya maçının hazırlıklarını dün Florya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılılar günü salonda yapılan yenileme çalışmasıyla tamamladı.

TERİM HATAYA KIZDI: MARCAO'YA SERT UYARI

Millî arada Galatasaray geçtiğimiz gün Tuzla ile yaptığı hazırlık maçını 4-3 kazanmıştı. Sarı kırmızılıların yediği son gol ise teknik direktör Fatih Terim’i âdeta çıldırtmıştı. Tecrübeli teknik adamın maç sonu Marcao’nun yanına giderek bu tarz hataların artık tekrar etmemesi konusunda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim ara transfer çalışmalarını tamamladı Tecrübeli teknik adam, yönetimden Gedson’un kadroya katılmasını, Halil Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed’in bonservislerinin alınmasını talep etti.

Milli ara Galatasaray'a yaradı Galatasaray, ligdeki milli ara kapsamında yaptığı hazırlık maçında, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-3 yendi.

Fatih Terim onayı verdi! Felipe Melo Galatasaray'a geri dönüyor Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran haber. Fatih Terim, eski öğrencisi Felipe Melo’yu ekibine dahil ediyor. Palmeiras'la aralık ayında sözleşmesi bitecek Melo’nun Terim’in yanında çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. Terim, daha öncesinde "Bir telefonla yanımıza gelir" ifadelerini kullanmıştı.