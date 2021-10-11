Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası yolunda bugün Letonya önünde çok ama çok kritik bir sınav vereceğiz. Cuma gecesi Kadıköy’de Norveç’i elimizden kaçırdık ve elimizdeki avantajı kaybettik, bu gerçek. Önümüzde üç maç kaldı ve kazanıp rakiplerin puan kaybını beklemekten başka çaremiz yok. Ancak fikstüre bakıldığında da hiç de durum karaları bağlamaya gerek olmadığını gösteriyor. Tabii ki bugün Letonya’yı mağlup etmek kaydıyla. FIFA dünya sıralamasında 36. durumda bulunan millîler, 136. durumdaki Letonya’yı geçerse umutlarımız sürecek.

EVET HOCA YENİ AMA...

Hele ki aynı saatte başlayacak maçta ikinci sıradaki Norveç, Karadağ’a puan kaybederse ekmeğimize yağ sürülecek ve Katar yolunda önemli bir avantaj sağlanacak. Evet teknik direktörümüz yerli olmasa da yeni (Stefan Kuntz). Evet millî takım sorumlusu Hamit Altıntop’un deyimi ile altı ay geriye giden bir millî takım var ama Dünya Kupası diyorsak iddialı olmak istiyorsak bir zahmet Letonya maçı için de mazeret üretmeden detaylara girip savunma yapmadan kazanalım önümüze bakalım. Zaten yenemiyorsak da boşu boşuna Dünya Kupası hayali kurmayalım.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Ikaunieks, Kamess, Uldrisis, Gutkovskis

Teknik Direktör: D. Kazakevics

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Ozan, Hakan, Yusuf, Cengiz, Burak, Kerem

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Heyecanla beklenen Letonya-Türkiye maçı bu akşam 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Millî Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. defa sahaya çıkacak.

KUNTZ: BİZE ZAMAN LAZIM

Kritik Letonya maçına yönelik konuşan A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almayı hedefliyoruz" derken, "Maça belki çift belki tek forvet çıkacağız. Takıma 11'i yarın (bu) sabah söyleyeceğim. Farklı kazanacağız demek Letonya'ya haksızlık olur" sözlerini kullandı.

Alman çalıştırıcı, "İlk maçımızda (Norveç) taktik anlamda bazı şeyleri hızlıca oturttuğumuzu gördüm. Fakat futbolun gerçekleri de var, köklü değişim bir günde olmaz. Bize sabır ve zaman gerekiyor" derken, Merih Demiral, "Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama benim Dünya Kupası’na katılacağımız inancım tam" şeklinde konuştu.

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