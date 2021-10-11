Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başkanlığa adaylık gerekçesi olarak “Sürdürülemez mali yapı” demişti Ali Koç. Fenerbahçe’yi bataktan kurtarmak için kolları sıvamıştı. Koltuğa oturur oturmaz Fernandao, Giuliano ve Josef satışlarından kasaya 25 milyon avro civarında bir para girmesini sağlayan Koç “Artık yetiştirip satan bir kulüp olacağız” sözünü vermişti. Sonrasında Elif Elmas satışı geldi ki, bu da transfere kaynak oldu. Koç yönetiminin ilk gerçek kazanımı Muriç’ti. Kosovalı golcü Koç döneminde alınıp satıldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Verdiği sözleri tutmakta kararlı olan Koç’un en önemli kazanımı hatalardan ders çıkarmak oldu. Belki üç yılda çok canı yandı ama artık Fenerbahçe’nin önü çok açık. Zira Altay, Szalai ve Min-Jae Kim gibi önemli gelir kaynaklarına sahip sarı lacivertliler. İlk etapta Ferdi, Osayi, Pelkas ve İrfan’ın da bu gruba dâhil olması bekleniyor. Berisha ile Rossi de aynı düşünceyle kadroya katılan isimler. Sportif başarıya aç olan sarı lacivertliler, devre arasında satış planlamıyor.

VALENCIA SIKINTISI

Ekvador’un en golcüsü olarak tarihe geçen Valencia’nın başarısı Fenerbahçe’ye de gurur veriyor ancak oyuncunun dönüşü sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Önceki millî arada Sivas maçına son anda yetişen Valencia ilk on birde görev yapamayacak kadar yorgundu. Trabzon karşılaşması öncesi de aynı durum söz konusu. 15 Ekim’de Kolombiya deplasmanında ter dökecek olan Valencia 17’sindeki Trabzon sınavında yetişse bile performansı soru işareti olacak.

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