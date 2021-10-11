A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacak. Letonya'da oynanacak olan maç, 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Maça az kalırken iki takımın da ilk 11'i belli oldu:
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
A Milliler, Hollanda'da ağır mağlubiyet aldı A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu.
A Mill Takım Norveç ile berabere kaldı İyi başladık, Kerem ile golü de bulduk ama kötü bitirdik. Katar bize artık biraz daha uzak. Şimdi grup ikinciliği için kalan maçlarımızı kazanıp lider Hollanda'nın Norveç'i yenmesini bekleyeceğiz…
Millilerin, Kuntz ile ilk sınavı Haaland'sız Norveç! Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşması öncesi Norveç'in Haaland başta olmak üzere birçok eksiği bulunurken bu karşılaşma teknik direktör Stefan Kuntz'un Milliler ile birlikte ilk sınavı olacak.