Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacak. Letonya'da oynanacak olan maç, 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Maça az kalırken iki takımın da ilk 11'i belli oldu:

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Millilerin, Kuntz ile ilk sınavı Haaland'sız Norveç! Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşması öncesi Norveç'in Haaland başta olmak üzere birçok eksiği bulunurken bu karşılaşma teknik direktör Stefan Kuntz'un Milliler ile birlikte ilk sınavı olacak.