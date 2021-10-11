A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacak. Letonya'da oynanacak olan maç, 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. 

Maça az kalırken iki takımın da ilk 11'i belli oldu: 

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

 

Millilerin, Kuntz ile ilk sınavı Haaland'sız Norveç! Millilerin, Kuntz ile ilk sınavı Haaland'sız Norveç! Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşması öncesi Norveç'in Haaland başta olmak üzere birçok eksiği bulunurken bu karşılaşma teknik direktör Stefan Kuntz'un Milliler ile birlikte ilk sınavı olacak.