Türkiye Gazetesi

90+9'da gelen golle 2-1 galibiyetle ayrıldığımız Letonya deplasmanından sonra değerlendirmelerde bulunan A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ayakları yere basan sözler kullandı. "Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması skoru özel kılıyor" diyen Alman çalıştırıcı, "Oyuncularım için sevindim. Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Çünkü daha iyi şeyleri hak ediyorlar. Oyuncularımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmalarını çok sevdim" şeklinde konuştu.

"GERÇEKÇİ OLALIM"

"Gerçekçi olmamız lazım. 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı" vurgusu yapan Kuntz, "Maç sırasında her şeyin tümüyle iyi geçtiğini söyleyemeyiz, geliştirmemiz gereken şeyler var" derken, "Türk taraftarların takımla arasındaki bağı güçlendirmeliyiz. Duygusal anlam dışında 3 puan dışında bir anlamı yok bu galibiyetin. Bu galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama bir şeylerin garantisini vermez" ifadesinde bulundu.

SEVİNCİNDEN AĞLADI

Son saniyelerde stres dayanılacak gibi değildi. Hele maçın hakemi penaltı pozisyonunu monitörden izlemeye gittiğinde nefesler tutuldu. Karar sonrası penaltı da Kral tarafından gole çevrilince saha bayram yerine döndü. Temdit penaltısıyla yedek kulübesi sahaya dalarken millî takımın yeni patronu Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı. Burak'a doğru koşan Alman çalıştırıcı futbolcusuna sarıldıktan sonra saha içinde ağlamaya başladı.

BAĞIRLARINA BASTILAR

A Millî Takım'ın, Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada tribünlerde Türk taraftarlar da yer aldı. Ay yıldızlı bayrağımızla oyuncularımızı bağırlarına basan ve 90 dakika boyunca destek veren taraftarlarımız bitiş düdüğü sonrası büyük sevinç yaşadı.

A Milliler Letonya'yı 90+9'da devirdi 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'la devirdi.

Milli ara Galatasaray'a yaradı Galatasaray, ligdeki milli ara kapsamında yaptığı hazırlık maçında, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-3 yendi.