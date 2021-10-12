Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 2005’te başlayan, sonrasında ara ara kesintilere uğrayarak devam eden Formula 1 heyecanı önceki gece İstanbul’da yaşandı. Bu öyle bir heyecandı ki, ne olumsuz hava dinledi ne pandemi şartları ne de trafik. Yoğun bir günü geride bırakan İstanbul’daki dev organizasyona ilgi çok büyüktü. Yağmurlu havaya rağmen tribünlerin dolması, pistin ıslak ve sonra kuruya dönmesi ve virajlar pilotlara heyecan dolu bir yarış yaşattı. Arada problemler yaşansa da 20 pilotun da finişi görmesi pozitif bir gelişmeydi.

10 YILLIK PLAN

İstanbul’da dokuzuncu defa gerçekleşen organizasyonu TV’den milyarlar ve canlı olarak da binlerce yarışsever izledi. Hele hele pilotlar klasmanında liderin değiştiği ve heyecanın yükseldiği Formula 1 yarışı sonrası yetkililer, İstanbul ile ilgili çok olumlu geri dönüşler gördü. Üç günde Intercity İstanbul Park'a 190 bin kişi geldi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışlara gösterilen ilgiyi şaşkınlıkla karşılayan Formula 1 yönetimi ile 10 yıllık kontrat için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.

Mercedes paylaştı, Tuzla Belediyesi cevap verdi Formula 1'in bu hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Grand Prix'inde büyük heyecan yaşanırken Tuzla Belediyesi'nin temizleme araçları yeniden gündeme geldi. Mercedes, sosyal medya hesabından belediyeye ait araçların görselini paylaşınca Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan bu tweete esprili cevap geldi.