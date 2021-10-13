Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta zorlu Sporting Lizbon ve Galatasaray maçları öncesinde Başakşehir sınavına büyük önem veriliyor. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen teknik direktör Sergen Yalçın, iki oyuncusuna çok güveniyor. Cuma günü iyileşen oyuncuları riske etmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, sakatlık krizi döneminde buldukları şansı iyi değerlendirerek göze giren Güven Yalçın ve Can Bozdoğan'ı yine ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Son iki maçta üç gol atan Güven de sakatlığını geçen Larin'e formayı kaptırmayacak.

DAHA FORMDA

Larin'le sol kanatta dönüşümlü oynayan Kevin N'Koudou'nun da sakatlığı devam ediyor. Can Bozdoğan da Sergen Yalçın'ın yeni gözdelerinden biri. Orta alan ve hücumun her bölgesinde oynayabilmesiyle dikkat çeken ve son iki maçtaki performansıyla da göz dolduran 20 yaşındaki oyuncu Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup'tan daha formda durumda. Sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Bozdoğan, millî arada U-19 Takımı’yla oynanan hazırlık maçında da üç gol atmıştı.

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Sergen Yalçın risk istemiyor: Yeni iyileşenler dinlenecek Beşiktaş'ta sakatlar geri dönse de tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, Sporting Lizbon ve Galatasaray maçları öncesi yeni bir kayıp istemiyor. Bu yüzden yeni iyileşenler dinlenmeye devam edecek.