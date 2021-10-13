Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı kırmızılı kulüp adına dün tarihî bir anlaşmanın töreni vardı. Türk Telekom ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından sponsor arayan Galatasaray yönetimi, Nef ile anlaştı. Stadın yeni adı da; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu. Başkan Burak Elmas, iş birliğinin 5+5 sene olacağını ve toplamda sarı kırmızılıların kasasına 725 milyon TL + KDV gireceğini belirtirken “Bir önceki anlaşma 30 milyon TL idi. Nef ile olan anlaşmada yıllık bazda yaklaşık iki katına çıktık” diye konuştu.

İÇİMİZDEN BİRİ

“Biz bir iki seneyi kurtarıp popüler olmaktan çok 10-20 seneyi kurtarmaya çalışıyoruz. Buradan gelecek parayı borç azaltmanın parçası olarak kullanacağız” diyen Elmas “Seçim sürecinde sponsorluk için söz vermiştik. Adaylık döneminde yabancı bir şirketle ön anlaşma yapmıştık. Bazı detaylar istediğimiz gibi değildi. Erden Timur, en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir anlamı da var. Erden Timur, içimizden biri. Çok iyi bir Galatasaraylı. Gönlüyle ve imkânlarıyla Galatasaray’ın yanında olmuş bir kişi. Nef markasıyla birçok projeleri olmuş biri” dedi.

Galatasaraylılığıyla bilinen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur "Galatasaray’ın önüne engel koymadık. Daha iyi bir teklif gelmesi durumunda biz feragat edeceğiz’’ dedi.

ELMAS'TAN İNCİLER

-Şu anda devam eden 7 proje daha var. Hazır oldukça duyuracağız. Heyecanlandıran projeleri paylaşacağız.

-Takımı bir senede değiştiremiyorsunuz. Galatasaray'ı daha genç, rekabetçi, gelirine göre daha uygun bütçeli yapmak istiyoruz.

-Çok koyu Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Rakip takımları desteklemek düşman olmak anlamına gelmemeli.

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