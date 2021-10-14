Türkiye Gazetesi

Kara Kartal’ın süper yıldızından kötü haber. Beşiktaş'ın Başakşehir maç kadrosuna Miralem Pjanic yer almadı.

SPORTİNG LİZBON MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR

Sergen Yalçın, Başakşehir maçında Pjanic'i riske etmeyecek. Boşnak yıldız, sakatlıktan yeni çıktı ve yüksek tempoyu hemen kaldırabilecek durumda değil. Sporting Lizbon maçına yetiştirilmesi için çalışma yapılıyor.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu ise;

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira

Başkan Çebi sinirlendi! Beşiktaş'ta Cyle Larin krizi Yıllık ücreti için 1,9 milyon avroluk teklif yapılan Kanadalı oyuncu Cyle Larin yine rest çekti. Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.

Beşiktaş'ta Vida harekatı! Devre arası beklenmeyecek Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida'nın devre arasında siyah beyazlı kulübe yeniden imza atması için plan yapıyor.

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman ameliyat oldu Beşiktaş'ta, Altay maçında sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ameliyat oldu.