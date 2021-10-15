Türkiye Gazetesi

THY Euroeague temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ağırladığı Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı paramparça etti. 80-41 sona eren karşılaşmadaki 39 sayılık fark, sarı lacivertli kulüp tarihinde rekor oldu. Kanarya daha önce en yüksek farkı Baskonia‘ya karşı 2013-14 sezonu TOP 16 mücadelesinde 34 sayıyla yakalamıştı.

BİR PERİYOTTA 5 SAYI

Sarı lacivertliler ilk çeyrekte 21 sayı bulurken rakibinin sadece sekiz sayısına izin verdi. İkinci periyotta De Colo üst üste üçlükleriyle coşarken, Shayok'un da devreye girmesiyle Fenerbahçe ilk yarıyı 44-22 üstün bitirdi.

Müthiş savunmasıyla üçüncü periyotta bu defa Kazan'a sadece beş sayı attıran temsilcimiz güle oynaya devam ettiği maçtan 80-41 galip ayrıldı. Shayok 17, Booker 16, Nando de Colo 13, Ahmet Düverioğlu 10 sayıyla skora katkı verdi.

Fenerbahçe Beko: 80 - UNICS Kazan: 41

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10

UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3

1. Periyot: 21-8

Devre: 44-22

3. Periyot: 61-27

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