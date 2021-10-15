Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçtiğimiz gün Nef ile 725 milyon TL’lik stat ismi sponsorluğu anlaşması yaparak rahat bir nefes alan Galatasaray camiası yoğun bir hafta sonuna hazırlanıyor. Cumartesi 2019 yılının pazar günü ise 2020 yıllarının mali genel kurulları yapılacak. Pandemi nedeniyle yapılamayan ve ertelenen bu genel kurullar sarı kırmızılılar için çok kritik. Sebebi ise Cimbom’un tarihinde ilk defa görevde olmayan bir yönetim mali ve idari açıdan ibraya sunulacak. Cengiz yönetimi ibra olmazsa, mahkeme kapılarına düşmek zorunda kalacak.

CENGİZ'İN SINAVI

Son yapılan mali genel kurulda yaşanan tartışmalar ve oylamanın kritikliği göz önüne alınarak kapalı zarf usulü ibra işleminin yapılması gündemde. Mali genel kurulda göreve yeni başlayan Burak Elmas yönetiminin Bankalar Birliği anlaşması ve gayrimenkuller üzerindeki işlemler için genel kuruldan isteyeceği yetkiye verilecek cevap da güvenoyu anlamında çok kritik. Saha dışında ve masada bunlar olacak ama sahada da Konya karşısında çıkacak olan futbol takımı zirveyle aradaki farkı biraz daha kapatmaya çalışacak.

Galatasaray'a 'nef'is sponsor! Gelirini ikiye katladı Galatasaray, Nef firması ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaştı. 10 yıl için 725 milyon TL'lik anlaşmaya imza atılırken Başkan Burak Elmas, "Biz 1-2 seneyi değil 10-20 yıllık dönemi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu para borca gidecek" dedi.

Burak Elmas eski yönetimi sahneye davet etti Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hafta sonunda yönetim bölümünde oturmayacaklarını selefi Mustafa Cengiz ve yönetiminin orada bulunması gerektiğini söyledi.