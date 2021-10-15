Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’ye yarım kalan işi (şampiyonluk) tamamlamak için tekrar geldiğini belirten Vitor Pereira geride kalan 8 haftada pozitif anlamda şaşırttı. Oyun olarak tam anlamıyla keyif vermedi belki ama sakatlıklara ve eldeki imkânlara rağmen takımı lider yaptı. Şimdi final gibi bir maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde, Portekizli teknik adam öz güvenli ve rahat. Tabii ki saha içinde fizik gücü maçta belirleyici olacak ama Pereira da işi psikolojik anlamda lehine çevirme düşüncesinde. Rakibin ilk dakikadan itibaren hızlı ve saldıran oyun anlayışına karşı kozu ise sakin ve sabırlı oyun.

STRES VE RİSK

Savunma güvenliğinin ön planda tutulmasını isteyen Pereira, hızlı kanat bindirmelerine karşı da önlemler alacak. Trabzonspor’un formda ve özgür oyuncuları Nwakaeme ile Bakasetas’a da boş alan bırakılmayacak. Savunmanın önünde yer alacak Gustavo ise bu bağlamda kilit rol üstlenecek. Rakibin gol için yüklendiği anlarda kapılan toplarla ayağa pas yaparak defansın arkasına toplar atılacak. Rakibin gol bulamadığında gireceği stres ve alacağı riskler de düşünülerek özellikle ikinci devrede sonuca ulaşmaya çalışılacak.

Sarı lacivertliler, Can Bartu Tesislerindeki antrenmanda pas organizasyonlarının ardından çift kale maç oynadı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MESUT ÖZİL GERİ DÖNÜYOR

Kanarya’da Başkan Ali Koç’un “O bizim liderimiz” dediği Mesut Özil, tekrar formasına kavuşacak. Vitor Pereira, oynamadığı zaman üzülen ve reaksiyon gösteren dünyaca ünlü yıldıza Trabzonspor maçında ‘ana kumanda’ görevi verecek. Özil’in performansı ilerleyen haftalardaki durumu açısından da belirleyici olacak.

SAKATLAR DÖNDÜ: HAMLE ŞANSI YÜKSELDİ

Sakatlıklardan çok çeken sarı lacivertlilerde Trabzonspor maçı öncesi iyi haberler gelmişti. Forma rekabetinin artması ve Vitor Pereira’nın kulübe zenginliğine bağlı olarak hamle şansının yüksek olması avantaj. Kaleci Altay, Attila Szalai ve Min Jae Kim dışındaki hiçbir oyuncunun yerinin garanti olmaması da rekabet adına önemli bir koz.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in en değerlisi Fenerbahçe Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerleri güncellendi, ligin lideri sarı lacivertliler bu alanda da zirveye yerleşti. En iyi çıkış Kim Min-Jae'den gelirken, Rossi transfer olduğu günden bu yana 2 milyon avroluk değer kaybetti.