Türkiye Gazetesi

Mesut Özil, 33. yaşının ilk röportajını kulübün internet sitesine verdi. Hakkındaki “Mutsuz, huzursuz” haberlerine inat, “Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli” dedi.

“Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu” diyen Mesut, “Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Bu söylediklerimde çok samimiyim” açıklaması yaptı.

FORMASINA KAVUŞUYOR

Mesut’un en çarpıcı ifadeleri ise, “Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz” şeklinde oldu.

Pereira’nın serbestlik tanıdığı dünya yıldızı, Trabzonspor maçında 3-4-1-2 dizilişinde golcülerin arkasında görev alacak.

Süper Lig'in en değerlisi Fenerbahçe Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerleri güncellendi, ligin lideri sarı lacivertliler bu alanda da zirveye yerleşti. En iyi çıkış Kim Min-Jae'den gelirken, Rossi transfer olduğu günden bu yana 2 milyon avroluk değer kaybetti.

Fenerbahçe'de millilerin formu güven veriyor Fenerbahçe, kritik Trabzonspor maçı öncesi milli futbolcuların performansı ile moral buldu. Valencia tarihe geçti, Kim asist yaptı. Pelkas golü hatırlarken Szalai maçın adamı oldu. Son olarak Serdar Dursun, Türkiye’nin Katar umudunu taze tutan ateşi yakmayı başardı.

Özil, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Özil'in, "Heyecan verici şeyler çok yakında" mesajıyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.