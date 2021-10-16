Türkiye Gazetesi

Ne güzel başlamıştı geçen sezonun çifte kupalı Kartal’ı yeni sezona. Yıldız isimler alınmış, galibiyetler sıralanmıştı. Hatta ligde ilk dört maçta Ersin Destanoğlu’nun koruduğu kalede gol bile görmeyen bir Beşiktaş vardı. Ancak ne olduysa oldu, kalede de bayrak değişimi yaşandı ve goller de birbiri ardına sıralandı. Siyah beyazlılar Ersin ile Mert Günok arasında tercihlerin yapıldığı son beş maçlık dilimde kalesinde tam 11 gol birden gördü. Ersin’in hanesinde 4, Mert Günok’un karnesinde ise 7 gol vardı. Ki tablonun terse dönmesinde sakatlıkların da payı fazlaydı.

MERT'İN HATASI

Kale özelindeki durum buydu ve bu da tabelada kendini gösterdi. Kara Kartal ligde kalesinde gol gördüğü son beş maçta iki galibiyet alırken, iki mağlubiyet ve bir de beraberlik yaşadı. Avrupa kupalarında da iki maçta 4 gol yiyen bir Beşiktaş vardı. Özellikle Başakşehir mücadelesinde Mert Günok’un ilk goldeki hatası dikkat çekiciydi. Üzerine gelen topu rakibin önüne düşürdü.

Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Başkan Çebi sinirlendi! Beşiktaş'ta Cyle Larin krizi Yıllık ücreti için 1,9 milyon avroluk teklif yapılan Kanadalı oyuncu Cyle Larin yine rest çekti. Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.

Beşiktaş'ta Vida harekatı! Devre arası beklenmeyecek Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida'nın devre arasında siyah beyazlı kulübe yeniden imza atması için plan yapıyor.