Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, millî aradan sonra ilk imtihanında yarın Konyaspor’u misafir edecek. Ligde namağlup unvanını sürdüren yeşil beyazlılar karşısında mutlak üç puan parolasıyla çıkacak olan Aslan’ı bir hafta içinde iki zorlu doksan dakika daha bekliyor. Hafta içi UEFA’da Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılılar daha sonra da derbide Beşiktaş ile karşılaşacak. Terim ise bu üç maçtan güçlü çıkmaları gerektiğini belirterek “Eğer bu zorlu dönemi kayıpsız atlatırsak iki kulvarda da önemli mesafe alırız” dedi.

B PLANI HAZIR

Tecrübeli hoca, taktiksel değişikliğe gitmeyi planlasa da maçların zorluk seviyesini göz önüne alarak ve millî aradan dolayı birçok oyuncusundan mahrum çalıştığı için projeyi erteleme kararı aldı. Konyaspor karşısına yine 4-1-4-1 dizilişiyle başlayacak olan Fatih Hoca kötü senaryo hazırlığını ise 4-4-2’ye göre yaptı. Perşembe’den itibaren Muslera ve Yedlin haricinde tam kadro çalışmaya başlayan Cimbom’da Terim, Konya maçının on birini ise oyuncuların son form durumuna göre belirleyecek.

MORUTAN'I GÖREN GÖRENE

Galatasaray’ın sezon başında 3 milyon 500 bin avro ödeyerek FCSB’den kadrosuna kattığı Morutan kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı. Transfermarkt’ta Rumen oyuncu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız adayının profili dünya çapında Messi, Ronaldo, Mbappé ve Lukaku’dan sonra en çok görüntülenmeye sahip oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan dikkat çeken açıklamalar! Müjdeyi verdi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı canlı yayında transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nun bonservisiyle ilgili soruları cevapladı. Elmas, "Brentford'la görüştük ve bir madde koyduk. 1 senelik kiralık ücreti verdik. Halil'e gelecek herhangi bir teklifte, aynı rakamlarla kira bedeli de düşerek, ilk alıcısı biz olabileceğiz. Böyle bir hakkımız var, anlaştık." açıklamasında bulundu.

Satsan satılmadı, atsan atılmadı: Galatasaray'ın 'tutunamayanlar'ı Galatasaray Babel, Feghouli ve Diagne'den kulüp bulmalarını istedi ama talip çıkmadı. Kazanmak adına şans da verildi ama tam verim alınamadı. Gelinen sonuç; Terim ne yapsın!