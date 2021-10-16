Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes geçen sezonu mumla aratıyor. İlk üç maçını kaybeden lacivert-beyazlılar dün de İtalya deplasmanında Olimpia Milona'ya mağlup oldu.

İlk periyotta pota altını iyi kullanan Ergin Ataman'ın öğrencileri bu bölümü 21-16 üstün geçti. İkinci çeyreği de uzun süre önde götüren temsilcimiz farkı 8 sayıya çıkardıktan sonra durdu.

SONUNU GETİREMEDİ

Periyodun son üç dakikasında üst üste gelen basketlerle Milano soyunma odasına önde girdi: 42-36. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı daha da açtı ve son bölüme 14 sayı farkla başladı: 63-49. Son bölüme 11 sayılık seriyle başlayan Anadolu Efes farkı üç sayıyla indirse de devamını getiremedi ve 75-71'lik sonuçla THY Euroleague'deki dördüncü maçını da kaybetti.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Ilija Belosevic xx, Leandro Lezcano xx

AX Armani Exchange Milan: Melli x, Tarczewski x, Hall xx 13, Delaney xxx 16, Shields xx 12, Grant xx 3, Rodriguez x 3, Ricci x, Mitoglou xx 9, Hines xx 8, Datome xx 11

Başantrenör: Ettore Messina

Anadolu Efes: Larkin xx 13, Singleton xx 5, Moerman xx 12, Micic xxx 17, Petrusev xx 10, Beaubois x 3, Tolga Geçim x 6, Doğuş Balbay x, Erten Gazi x, Pleiss, Dunston xx 5

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16-21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-36 (AX Armani Exchange Milan lehine)

3. Periyot: 63-49 (AX Armani Exchange Milan lehine)

Fenerbahçe Beko, Kazan'ı farklı yendi Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Rusya'nın UNICS Kazan takımını 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.