Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 9'uncu hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Milli aranın ardından haftanın ilk karşılaşması Beşiktaş - Başakşehir maçı oldu. Nefesleri kesen maçta gülen taraf 3-2'lik skorla turuncu lacivertliler oldu.

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş ekranlarında maça dair yorumlarda bulunan Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski kalecisi Volkan Demirel, Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na 'Emre' diye hitap etti. Demirel, bu sözünden sonra Feyyaz Uçar tarafından esprili bir şekilde uyarıldı.

"VOLKANCIM BİR DAHA SAKIN EMRE DEME"

Kocaman'ın ardından Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu hakkında konuşan Demirel, "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için" dedi.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan Feyyaz Uçar ise, Demirel'e esprili bir şekilde, "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum" sözleriyle tavsiyede bulundu.

Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Acun Ilıcalı’dan Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj Başakşehir’de teknik adamlık koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu’na Acun Ilıcalı’dan duygusal mesaj geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “"Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Futbolcuyken yazdığın tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" mesajıyla arkadaşına destek oldu.