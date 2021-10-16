Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Afganistan'da bulunan kadın ve erkek futbolculardan oluşan 100 kişiyi tahliye etti. FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, sporcuların ülkeden güvenlik gerekçesiyle tahliye edildikleri ve 2022 Dünya Kupası'nın yapılacağı Katar'a götürüldükleri duyuruldu.

DAHA FAZLA SPORCUNUN TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Futbolcuların tehlikeli bölgeden kurtarılması için Katar'ın güvenli koridor oluşturduğu belirtilen açıklamada, zorlu müzakereler sonucunda aralarında kadınların da olduğu 100 futbolcunun başarılı bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, FIFA'nın "geçtiğimiz ağustos ayından bu yana bir grup futbolcunun tahliyesi konusunda Katar hükümetiyle yakın koordinasyon içinde çalıştığı ve gelecekte daha fazla sporcunun tahliyesi için çalışmalarına devam edeceği" belirtildi.

FUTBOLCULAR BAŞKENT DOHA'YA İNDİ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ise Twitter hesabından, "Tahliye uçağı, aralarında kadın oyuncuların da olduğu yaklaşık 100 futbolcu ve aileleriyle Doha'ya indi." mesajını paylaştı. Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor. Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, Afganistan'dan 116 bin 700 kişiyi tahliye etti ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 116 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.

İtalya, Afganistan’dan tahliyeleri tamamladı İtalya, Afganistan’ın başkenti Kabil’den düzenlediği tahliye uçuşlarını tamamladı.