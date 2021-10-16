Türkiye Gazetesi

Formula 1’in yıldız pilotlarından olan Lewis Hamilton , elde ettiği gelirle de en çok kazananlar listesine girdi. 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, motor sporlarının en çok kazanan isimlerinden biri.

14 SEZONDA 370 MİLYON EURO KAZANDI

6 yaşındaki Britanyalı'nın McLaren ve Mercedes ile geçirdiği 14 sezonda 370 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. Net maaşı 47 milyon euro olan Hamilton'ın sezon için bonuslarıyla birlikte toplam gelirinin 56,4 milyon euroya çıkması tahmin ediliyor.

İNGİLTERE’NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ZENGİN SPORCUSU

Lewis Hamilton'ın İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin sporcusu olduğuna inanılıyor. Times'a göre vergiler düşüldüğünde Formula 1'den toplam kazancı 308 milyon euro. Reklam ve sponsorluklarla servet, 600 milyon euroya kadar dayanıyor.

İngiltere'nin en çok kazanan sporcusu

Formula 1'de İstanbul'a tam not Dev organizasyona olumsuz hava şartlarına rağmen ilgi büyüktü. Tribünler doluydu, pilotlar memnun kaldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde geri sayım Dünyanın en hızlı arabalarının yarıştığı organizasyonda takımlar piste çıktı. Bugün sıralama turları yapılacak. Yarışın startı yarın 15.00’te verilecek. Süper şölen hem göze hem kulağa hitap edecek