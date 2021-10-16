Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile kente geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 18.30 sıralarında Trabzon'a gelen sarı-lacivertli takım için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanında bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli takım daha sonra konaklayacağı Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesindeki otele hareket etti.

"BURASI TRABZON, RİZE DEĞİL"

Fenerbahçe kafilesinin otobüsten inişi esnasında bir vatandaş, "Burası Trabzon, Rize değil" şeklinde tepki gösterdi.

"TERBİYESİZLİK YAPMA İŞİNE BAK"

Polis ekipleri tarafından otel bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşa Fenerbahçe kafilesinde yer alanlar, "Terbiyesizlik yapma işine bak" yanıtını verdi.

Otel bölgesinde de geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-lacivertli takım otelde maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye bileniyor Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bordo mavililer 4 günlük iznin ardından Fener maçı hazırlıklarına başladı. m