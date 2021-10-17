Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dün Galatasaray’da tarihi bir gün yaşandı ve merakla beklenen karar verildi. Pandemi sebebiyle yapılamayan 2019 yılının olağan genel kurulu yapıldı. Sarı kırmızılıların tarihinde ilk defa verilen önergeyle oylamalar kapalı zarf usulüyle gerçekleştirildi. 870 genel kurul üyesinin kongreye katıldığı açıklanırken, oy kullanan üye sayısı ise 636 oldu. Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu 384 ret, 247 olumlu oyla yönetimsel olarak oy çokluğuyla ibra edilmedi. Mali olarak ise 310’a, 306 ve 20 çekimser oyla ibra edildi.

GERGİN GENEL KURUL

Sabah saat 10’da başlayan kongre gece yarısından sonra tamamlanabildi. Hastalığının ağırlaştığı öğrenilen Mustafa Cengiz hastanede tedavide olduğu için kongreye katılamazken, yönetimden Yusuf Günay, Abdürrahim Albayrak, Okan Böke ve Kaan Kançal gibi isimler yer aldı. Uzun süren kongrede zaman zaman tansiyon yükselirken, genel kurul başkanlığına seçilen Metin Sinan Aslan’ın müdahaleleri olayların büyümesinin önüne geçti. Mustafa Cengiz yönetimi bugün yapılacak bir diğer kurulla 2020 yılından imtihana girecek.

Albayrak, Falcao ile olan fotoğrafı için,"Gazeteciye vermedim, çok yakın birine gönderdim. O da kıramadığı bir arkadaşına vermiş. O kişi de basına vermiş" dedi.

ALBAYRAK: O FOTOĞRAF HATAYDI

Galatasaray'da eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, "Talihsiz bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bunun için özür dilerim. Falcao transferi bir hataydı. Başkan (Mustafa Cengiz) taraftarın isteğiyle o transferi istedi. Yıllık 5 milyon avro verdik, iki yılda 10 milyon verdik. Tutmadı, beni kahretti" açıklaması yaptı.

SEDAT DOĞAN: FALCAO SAKATTI, BİLİYORDUNUZ

Sedat Doğan'ın,"Taraftar istiyor diye Falcao'da milyonlarca avro borcun altına girdik, öyle mi? Hem de sakat olduğunu bile bile!" sözleri salondan alkış alırken, cevap veren eski yönetici Yusuf Günay, "Benim yüzde birim kadar hizmet etmeyenleri alkışlıyorsunuz" tepkisi gösterdi.

Ligde bugün sahasında Konyaspor'u misafir edecek olan sarı kırmızılılar son taktik provasını yaptı.

BURAK ELMAS: CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Kurulda bir konuşma yapan Başkan Burak Elmas, "Biz görevdeyken, Ali Sami Yen'in koltuğunu doldurmak için, ve o koltuğa zarar getirmemek için canımızla başımızla çalışacağız" dedi.

KURULDAN NOTLAR

-Kurul Covid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

-Cengiz yönetimini Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal temsil etti.

-2019 yılını kapsayan genel kurul olduğu için yönetim kurulu masasına mevcut yöneticiler oturmadı.

-Eski yönetim kurulu üyeleri de masaya oturmamayı tercih etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan dikkat çeken açıklamalar! Müjdeyi verdi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı canlı yayında transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nun bonservisiyle ilgili soruları cevapladı. Elmas, "Brentford'la görüştük ve bir madde koyduk. 1 senelik kiralık ücreti verdik. Halil'e gelecek herhangi bir teklifte, aynı rakamlarla kira bedeli de düşerek, ilk alıcısı biz olabileceğiz. Böyle bir hakkımız var, anlaştık." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a 'nef'is sponsor! Gelirini ikiye katladı Galatasaray, Nef firması ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaştı. 10 yıl için 725 milyon TL'lik anlaşmaya imza atılırken Başkan Burak Elmas, "Biz 1-2 seneyi değil 10-20 yıllık dönemi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu para borca gidecek" dedi.